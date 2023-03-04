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Сегодня, 10:57

Граовац заявил, что «Локомотив» заслужил победу во втором матче серии

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Витязя» Тайлер Граовац после поражения от «Локомотива» во втором матче четвертьфинала Западной конференции Кубка Гагарина поделился мнением об игре (2:6, 1-1 в серии).

«Какие ожидания от серии с «Локомотивом»? Мы понимали, кто нам противостоит — системная, мастеровитая команда, которая заняла третье место в конференции. Безусловно, понимали, что легко не будет, особенно на их льду. Надо быть готовыми, играть правильно, соблюдая дисциплину в том числе. Неплохо увезти отсюда одну победу. Можно сказать, что программа-минимум сделана. Первая встреча получилась более удачная для нас, была упорная игра, фактически до гола. Здорово, что нам удалось склонить чашу весов в свою сторону в овертайме. Думаю, мы по-настоящему здорово выглядели, играли с хорошей энергией и самоотдачей. Надо отдать должное сопернику, они здорово действовали и, думаю, заслужили эту победу. Думаю, будет увлекательно продолжить играть с «Локомотивом» на своем льду и поддержке наших фанатов. Считаю, у нас есть все шансы показать достойный хоккей и добиться успеха. Сейчас надо уделить время отдыху и правильно восстановиться, а дальше выходить и играть на победу», — приводит слова Граоваца Metaratings.ru.

Следующий матч серии «Локомотив» — «Витязь» состоится 5 марта в Балашихе в 17:00 по московскому времени.

Источник: https://metaratings.ru/news/napadayushii-vityazya-graovac-lokomotiv-zasluzhil-pobedu-vo-vtorom-matche-serii-232676/
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