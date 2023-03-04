Граовац заявил, что «Локомотив» заслужил победу во втором матче серии

Нападающий «Витязя» Тайлер Граовац после поражения от «Локомотива» во втором матче четвертьфинала Западной конференции Кубка Гагарина поделился мнением об игре (2:6, 1-1 в серии).

«Какие ожидания от серии с «Локомотивом»? Мы понимали, кто нам противостоит — системная, мастеровитая команда, которая заняла третье место в конференции. Безусловно, понимали, что легко не будет, особенно на их льду. Надо быть готовыми, играть правильно, соблюдая дисциплину в том числе. Неплохо увезти отсюда одну победу. Можно сказать, что программа-минимум сделана. Первая встреча получилась более удачная для нас, была упорная игра, фактически до гола. Здорово, что нам удалось склонить чашу весов в свою сторону в овертайме. Думаю, мы по-настоящему здорово выглядели, играли с хорошей энергией и самоотдачей. Надо отдать должное сопернику, они здорово действовали и, думаю, заслужили эту победу. Думаю, будет увлекательно продолжить играть с «Локомотивом» на своем льду и поддержке наших фанатов. Считаю, у нас есть все шансы показать достойный хоккей и добиться успеха. Сейчас надо уделить время отдыху и правильно восстановиться, а дальше выходить и играть на победу», — приводит слова Граоваца Metaratings.ru.

Следующий матч серии «Локомотив» — «Витязь» состоится 5 марта в Балашихе в 17:00 по московскому времени.