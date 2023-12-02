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Сегодня, 10:38

Буре не сомневается, что Федоров грамотно подведет ЦСКА к плей-офф КХЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший российский форвард Павел Буре считает, что главный тренер ЦСКА Сергей Федоров знает, как правильно подготовить команду к плей-офф КХЛ.

«ЦСКА выиграл два Кубка Гагарина подряд, Сергей Федоров был признан два года подряд лучшим тренером. Я думаю, что Сергей знает, что делает, будет готовиться к плей-офф. Тренер — это очень сложная работа, испытания идут каждую тренировку и игру, когда пытаешься выиграть каждый матч. Сергей доказал, что он является лучшим тренером за последние два года», — приводит слова Буре ТАСС.

ЦСКА занимает шестую строчку в «Западной конференции», набрав 42 очка в 36 играх. Лидирует — «Динамо» (53 очка в 37 матчах).

Источник: https://tass.ru/sport/19438117
Сергей Федоров
Хоккей
КХЛ
ХК ЦСКА (Москва)
Павел Буре
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