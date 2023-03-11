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Сегодня, 17:55

Григоренко: «Сейчас самый удобный шаг для руководства «Салавата Юлаева» — валить все на Козлова»

Алина Савинова
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Бывший капитан «Салавата Юлаева» Игорь Григоренко считает, что ответственным за вылет уфимской команды из плей-офф КХЛ руководство назначит главного тренера Виктора Козлова.

«Сейчас самый удобный шаг для руководства — валить все на Козлова. Что это он во всем виноват, а ответственность с себя будет снята. Эта картина была ясна еще в начале сезона, как и что будет. Понятно, что состав ослаб. Опять-таки молодые ребята должны были понимать, что теперь ответственность лежит на них. В принципе молодежь сыграла на своем уровне. Но к ребятам есть другой вопрос — если ты заранее выходишь на игру с таким настроением... Понятно, что во Владивостоке неудобно играть, и соперник лезет под кожу. Но матч был ответственный, и его надо было вырывать», — приводит «Чемпионат» слова Григоренко.

Ранее «Адмирал» обыграл «Салават Юлаев» в шестом матче 1/4 финала Восточной конференции Кубка Гагарина. Благодаря этой победе клуб из Владивостока выиграл серию у уфимцев со счетом 4-2.

Источник: https://www.championat.com/hockey/news-5027917-i-grigorenko-rukovodstvo-salavata-vsyo-svalit-na-kozlova-eta-kartina-byla-yasna.html
Игорь Григоренко
Хоккей
КХЛ
ХК Салават Юлаев
Кубок Гагарина
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