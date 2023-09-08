Хэмилтон: «Не ожидал, что в Челябинске настолько качественный гольф-клуб»

Защитник «Трактора» Роб Хэмилтон в интервью «СЭ» рассказал о том, какие впечатления у него оставил Челябинск.

— Челябинск даже в России стереотипно воспринимается индустриальным, мрачным городом с плохой экологией и кучей заводов. Какое впечатление он произвел на вас за полгода в КХЛ?

— Мне все очень нравится. Я живу в прекрасном районе около нашей арены. В Челябинске очень много хороших ресторанов. Особо отмечу, что меня очень удивило поле в челябинском гольф-клубе — не ожидал, что здесь настолько качественное травяное покрытие и такая классная локация.

Плюс на днях мы с девушкой успели побывать в краеведческом музее, где нам помогал с переводом Артем Блажиевский. С пользой для себя провели там пару часов. Конечно, в Челябинске очень холодно зимой. Но лето здесь прекрасное.