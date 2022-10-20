Хэммонд расторг контракт с «Трактором»

Вратарь «Трактора» Эндрю Хэммонд расторг контракт с челябинским клубом.

«Контракт с Эндрю Хэммондом расторгнут по инициативе хоккеиста. Сегодня он возвращается домой в Северную Америку. Мы благодарим Эндрю за честную работу и желаем успехов в будущем», — цитирует генерального директора Ивана Савина пресс-служба официального Telegram-канала клуба.

34-летний канадский хоккеист перешел в «Трактор» из «Сочи» в сентябре 2022 года. Его контракт с черно-белыми был рассчитан до конца сезона. В текущем сезоне он провел два матча за «Трактор» в КХЛ.