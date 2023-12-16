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Сегодня, 11:47

Хоккеисты «Авангарда» посетили детскую клиническую больницу

Алина Савинова
Игроки «Авангарда» в ОДКБ.
Фото ХК «Авангард»
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Хоккеисты «Авангарда» в преддверии Нового года навестили юных болельщиков в гематологическом отделении ОДКБ, сообщает пресс-служба клуба в Telegram-канале.

Гостями клинической больницы стали Антон Курьянов, Михаил Кравец, Дамир Шарипзянов, Андрей Мишуров и Михаил Гуляев.

«Маленькие болельщики подготовили номера для гостей, каждый выступающий получил подарок с атрибутикой клуба, а все-все-все — новогодних дракончиков», — сказано в сообщении клуба.

«Авангард» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 55 очков за 38 матчей.

Источник: https://t.me/omskiyavangard/28857
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
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