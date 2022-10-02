Хоккейный эксперт Сергей Гимаев-младший высоко оценил игру московского «Динамо» в текущем сезоне.

— У москвичей получается достаточно ровный коллектив, в отличие от прошлого года, где были лидеры команды и игроки, которые достаточно серьезно им уступали. Сейчас состав достаточно ровный. Считаю, что получилась удачная селекция в плане легионеров. Что касается атакующей игры, то в «Динамо» решили вернуться к модели, которая позволила им выиграть два Кубка Гагарина. Я думаю, что важным фактором является тренерский талант Алексея Кудашова. С такой командой ему работать комфортно.

— Помимо того, «Динамо» является самой малопропускающей командой в чемпионате. Как оцените игру защитников?

— В этом заслуга не только защитников и вратарей, но и нападающих, которые здорово помогают в обороне. «Динамо» — системная команда. Мы видим, что при правильно подобранной тактике она мало пропускает, — цитирует «РБ Спорт» Гимаева.

«Динамо» занимает второе место с 18 очками в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.