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Сегодня, 17:04

Сергей Гимаев: «Динамо» — системная команда, при правильно подобранной тактике она мало пропускает»

Гимаев-младший высоко оценил игру «Динамо» в текущем сезоне
Мария Гусева

Хоккейный эксперт Сергей Гимаев-младший высоко оценил игру московского «Динамо» в текущем сезоне.

— У москвичей получается достаточно ровный коллектив, в отличие от прошлого года, где были лидеры команды и игроки, которые достаточно серьезно им уступали. Сейчас состав достаточно ровный. Считаю, что получилась удачная селекция в плане легионеров. Что касается атакующей игры, то в «Динамо» решили вернуться к модели, которая позволила им выиграть два Кубка Гагарина. Я думаю, что важным фактором является тренерский талант Алексея Кудашова. С такой командой ему работать комфортно.

— Помимо того, «Динамо» является самой малопропускающей командой в чемпионате. Как оцените игру защитников?

— В этом заслуга не только защитников и вратарей, но и нападающих, которые здорово помогают в обороне. «Динамо» — системная команда. Мы видим, что при правильно подобранной тактике она мало пропускает, — цитирует «РБ Спорт» Гимаева.

«Динамо» занимает второе место с 18 очками в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-gimaev-vazhny-m-faktorom-uspehov-dinamo-yavlyaetsya-trenerskij-talant-kudashova-emu-komfortno-rabotat-s-takoj-komandoj/
Алексей Кудашов
Сергей Гимаев-младший
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
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