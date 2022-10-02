Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Хоккей

Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 16:49

«Нефтехимик» переиграл «Трактор» и одержал третью победу подряд

Иван Шитик
Корреспондент

«Нефтехимик» в гостях победил «Трактор» со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей голам отметились Павел Порядин и Антон Чивилев.

У «Трактора» единственный гол на счету Ильи Карпухина.

Отметим, что «Нефтехимик» одержал третью победу подряд после 10 поражений на старте сезона.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Трактор» (Челябинск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)

Голы: Порядин — 7 (Камара, Леонтьев), 36:01 — 0:1. Чивилев — 2 (Белозеров, Назаров), 37:43 — 0:2. Карпухин — 1 (Ткачев), 47:27 — 1:2.

Вратари: Проскуряков (58:21 — 58:54, 59:47) — Гарипов.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 22 (7+2+13) — 17 (5+10+2).

Судьи: Оскирко, Сергеев.

2 октября. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова. 5417 зрителей.

ХК Нефтехимик
ХК Трактор
0
Читайте также
«Дешевая трусость!» Детали недопуска российского футболиста в Польшу
Николишин взялся за неблагодарное, но важное дело — он будет рулить московским хоккеем
Украина заблокировала выезд в освобожденную часть Запорожской области
Посла России в Германии вызвали в МИД страны из-за референдумов
ДНР и ЛНР войдут в состав РФ в закрепленных в конституциях границах 2014 года
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

«Салават Юлаев» на выезде всухую переиграл «Автомобилист»

Сергей Гимаев: «Динамо» — системная команда, при правильно подобранной тактике она мало пропускает»