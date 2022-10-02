«Нефтехимик» переиграл «Трактор» и одержал третью победу подряд

«Нефтехимик» в гостях победил «Трактор» со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей голам отметились Павел Порядин и Антон Чивилев.

У «Трактора» единственный гол на счету Ильи Карпухина.

Отметим, что «Нефтехимик» одержал третью победу подряд после 10 поражений на старте сезона.

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«Трактор» (Челябинск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)

Голы: Порядин — 7 (Камара, Леонтьев), 36:01 — 0:1. Чивилев — 2 (Белозеров, Назаров), 37:43 — 0:2. Карпухин — 1 (Ткачев), 47:27 — 1:2.

Вратари: Проскуряков (58:21 — 58:54, 59:47) — Гарипов.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 22 (7+2+13) — 17 (5+10+2).

Судьи: Оскирко, Сергеев.

2 октября. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова. 5417 зрителей.