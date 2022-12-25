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Сегодня, 19:54

Бабенко объяснил, почему Галимов был заявлен только 13-м нападающим «Ак Барса» на матч с «Сочи»

Иван Шитик
Корреспондент
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Исполняющий обязанности главного тренера «Ак Барса» Юрий Бабенко прокомментировал победу над «Сочи» (4:3 Б) в матче регулярного чемпионата.

— Тяжело нам далась эта игра. Окончание довольно сложного выезда, здорово, что победили, плохо, что не смогли удержать преимущество в одну шайбу до конца матча. Надо отдать должное сопернику — они заставили нас ошибиться. Но всех с победой.

— Никита Евсеев вторую игру подряд оказывается на скамейке по ходу матча. Что вас не устраивает в его игре?

— В начале сезона он выглядел немножко увереннее, чем сейчас. Может, на него поддавливает усилившаяся конкуренция. Но мы ждем от него большего, потому Никита стал получать чуть меньше игрового времени.

— У Артема Галимова сегодня был 13-м нападающим и ни разу не сыграл. С чем это связано?

— Сегодня играл Кирилл Панюков, дали немножко отдохнуть Артему, посмотреть на Кирилла. Это ротация — сезон длинный, игр много, график тяжелый, потому приняли такое решение.

— Можно ли считать это встряской для Галимова? Игрок талантливый, но ему не хватает стабильности.

— И встряской тоже. Хорошо, когда есть конкуренция, за игровое время нужно бороться.

Источник: https://www.ak-bars.ru/news/22997
Юрий Бабенко
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