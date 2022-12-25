Бабенко объяснил, почему Галимов был заявлен только 13-м нападающим «Ак Барса» на матч с «Сочи»

Сегодня, 19:54
Исполняющий обязанности главного тренера «Ак Барса» Юрий Бабенко прокомментировал победу над «Сочи» (4:3 Б) в матче регулярного чемпионата.
— Тяжело нам далась эта игра. Окончание довольно сложного выезда, здорово, что победили, плохо, что не смогли удержать преимущество в одну шайбу до конца матча. Надо отдать должное сопернику — они заставили нас ошибиться. Но всех с победой.
— Никита Евсеев вторую игру подряд оказывается на скамейке по ходу матча. Что вас не устраивает в его игре?
— В начале сезона он выглядел немножко увереннее, чем сейчас. Может, на него поддавливает усилившаяся конкуренция. Но мы ждем от него большего, потому Никита стал получать чуть меньше игрового времени.
— У Артема Галимова сегодня был 13-м нападающим и ни разу не сыграл. С чем это связано?
— Сегодня играл Кирилл Панюков, дали немножко отдохнуть Артему, посмотреть на Кирилла. Это ротация — сезон длинный, игр много, график тяжелый, потому приняли такое решение.
— Можно ли считать это встряской для Галимова? Игрок талантливый, но ему не хватает стабильности.
— И встряской тоже. Хорошо, когда есть конкуренция, за игровое время нужно бороться.