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КХЛ

Сегодня, 22:32

Игорь Никитин: «Если не забили, то это не доминирование. Так, территориальное преимущество»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (2:3).
«Мне показалось, что «Ак Барс» хотел больше, чем мы. Мы работали не на полную катушку, поэтому не получилось дожать те моменты, которые создали.

Не забили, когда доминировали в первом периоде? Если не забили, то это не доминирование. Так, территориальное преимущество. Как в футболе вчера — одни доминируют, а другие проходят дальше.

Все ли были готовы на сто процентов? Мы парням всегда говорим: заявка это оптимальный состав. Пассажиров в составе не было, но какой-то супермотивации нам сегодня не хватило.

Когда вернется Марченко? Рассчитываем, что Леха в перерыве начнет тренироваться с командой по полной программе», — приводит слова тренера сайт КХЛ.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/12/02/506411.html
ХК Ак Барс
ХК Локомотив (Ярославль)
Игорь Никитин
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