Иван Федотов: «ЦСКА будто на аттракционе катается, играем по накатанной»

Вратарь ЦСКА Иван Федотов подвел итоги матча КХЛ с «Авангардом», в котором его команда проиграла со счетом 4:6.

«Результативный матч получился... Будто на аттракционе катаемся. Терпение в такие моменты всегда кончается. Все порой допускают ошибки: я в том числе. Это хоккей, элементарные вещи. Тяжело сейчас что-то говорить по горячим следам. Проблема не в голове, будем втыкаться в каждый момент... Пока что играем по накатанной. Стараемся, все идет от большого желания», — сказал Федотов «РБ Спорт».