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КХЛ

Сегодня, 20:15

Кадейкин о поражении от «Локомотива»: «В очередной раз нас наказали»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (2:3).

— Играли неплохо, держали игру, — приводит слова Кадейкина официальный сайт клуба. — Концовку второго периода надо было доводить до победы, потому что дальше можно было сыграть от обороны. В очередной раз нас наказали.

— Четыре поражения подряд. Что-то общее видите в этих проигрышах?

— Самое главное, что бросается в глаза — в трех из четырех последних игр вели со счетом 1:0 и пропускали. Эти моменты нужно дорабатывать, тогда будет результат, который нам нужен.

После этого матча «Локомотив» с 72 очками занимает третье место в Западной конференции, «Салават Юлаев» с 63 очками — на шестой строчке Востока.

Источник: https://hcsalavat.ru/news/aleksandr-kadeykin-kontsovku-vtorogo-perioda-nado-bylo-dovodit-do-pobedy/
Александр Кадейкин
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Салават Юлаев
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