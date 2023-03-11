Каменский поздравил «Адмирал» с выходом во второй раунд плей-офф КХЛ

Олимпийский чемпион по хоккею, вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский прокомментировал «СЭ» новость о том, что «Адмирал» дома обыграл «Салават Юлаев» (3:2) в шестом матче 1/4 финала Восточной конференции Кубка Гагарина.

Благодаря этой победе клуб из Владивостока выиграл серию у уфимцев со счетом 4-2.

«Хоккей становится популярнее на Дальнем Востоке. И с этим результатом будет еще больше внимания привлечено хоккею. Хочу поздравить «Адмирал» — молодцы! Так держать, дальше двигаться», — сказал Каменский корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

«Адмирал» впервые в истории вышел во второй раунд плей-офф КХЛ.