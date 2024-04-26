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Сегодня, 16:55

Канарейкин назвал Набокова лучшим голкипером КХЛ в сезоне-2023/24

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Российский тренер Федор Канарейкин ответил на вопрос о том, кто является лучшим вратарем КХЛ по итогам прошедшего сезона.

Обладателем Кубка Гагарина в третий раз в своей истории стал магнитогорский «Металлург», обыгравший в финальной серии «Локомотив» со счетом 4-0.

«Кто лучший голкипер всего сезона КХЛ? Однозначно Набоков. Он был хорош как в регулярке, так и в плей-офф. Его заслуженно признали самым ценным игроком этого розыгрыша», — приводит слова Канарейкина LiveResult.ru.

По итогам плей-офф голкипер «Металлурга» Илья Набоков был признан самым ценным игроком Кубка Гагарина-2024. В текущем сезоне он отыграл за клуб 68 матчей. Его средний процент отраженных бросков составил 93,6.

Источник: LiveResult.ru
Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Металлург (Магнитогорск)
Илья Набоков
Федор Канарейкин
Кубок Гагарина
0
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