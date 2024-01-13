Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 21:20

Кудашов — о разгромной победе над «Торпедо»: «На сегодняшний день все нормально»

Telegram Дзен

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов подвел итоги матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Торпедо» (6:1).

— Можно ли сказать, что сегодняшний матч — образец той игры, которую вы хотите видеть в плей-офф?

— Хотелось бы в это верить, но плей-офф диктует разный сценарий. Никогда не знаешь чего ожидать. Я могу сказать, что физически команда выглядела неплохо, выполняла тренерскую установку. На сегодняшний день все нормально, — сказал Кудашов.

«Динамо» (72 очка) лидирует в Западной конференции КХЛ. «Торпедо» (61) идет пятым на «Западе».

(Анна Бирюкова)

Алексей Кудашов
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
0
Читайте также
Большунов выиграл 14-ю гонку подряд на Кубке России
Кубок Африки стартует 13 января матчем Кот-д'Ивуар — Гвинея-Бисау
Политолог заявил о смене Будановым позиции по России
Рост и ныне там: под налог на проценты от вкладов подпадут доходы свыше 150 тыс.
Возле тела российской туристки в Турции нашли пачки снотворного и пустые бутылки
Выдворенный из Латвии пенсионер Катков прибыл в Калининград
Популярное видео
Письмо ветеранов СКА, кошмар «Торпедо», «Магнитка» — лидер
Бабаев vs Билялетдинов, Прохоркин в «Авангарде»
Ротенберг выиграл Кубок Первого канала, возвращение КХЛ
Ковальчук и Мальцев в «Спартаке», «СКА Арена», обменяют ли Жафярова
Владимир Быстров: «СКА Арена», Аршавин, КХЛ
Никита Гусев: шлем на конкурс капитанов и шутки про пиво
«Авангард»: будущее Буше и Спунера, трансферы и летние ошибки
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Пакетт — о хет-трике: «Здорово, когда такое количество шайб залетает»