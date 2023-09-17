Сегодня, 03:31
Нападающий «Металлурга» Роман Канцеров подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Лады» (1:3).
«Мы много созидали, но после двух пропущенных шайб соперник откатился глубоко в зону. Нам было тяжело пройти такую оборону. В третьем периоде мы поменяли тактику на вход в зону. Она получалась — мы ее проходили. Но в зоне не получалось зацепиться и забить гол, хотя в третьем периоде мы больше играли с шайбой. Честно, было неожиданно, что меня выпустят в первом звене. Это решение тренерского штаба, чтобы взбодрить меня. Я стараюсь, играю по заданию, все делаю, но пока не идет. С практикой понимаю, что есть над чем работать и куда стремиться. По скоростям уже привыкаю, осталось только поработать над единоборствами», — приводит слова Канцерова официальный сайт КХЛ.
«Лада» находится на шестой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 7 очков за 7 игр. Следующий матч команда Браташа проведет против «Трактора». Игра состоится 18 сентября и начнется в 17.00 по московскому времени.
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