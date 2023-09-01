Капитан «Динамо» Миронов оценил ближайший матч против СКА

Капитан московского «Динамо» Андрей Миронов прокомментировал встречу команды против СКА в первом матче сезона КХЛ-2023/24.

«Думаю, это будет интересный хоккей и для зрителей, и для самих игроков. Все хоккеисты соскучились по сезону. Плюс, я думаю, будет полный болельщиков дворец. Фанаты — это всегда дополнительные эмоции, дополнительные силы. Я думаю, что все игроки с обеих сторон будут выкладываться на все сто процентов. Зрителей ждет интересный и зрелищный хоккей», — цитирует Миронова «Спорт День за Днем».

Матч «Динамо» против СКА состоится завтра, 2 сентября, в Москве.