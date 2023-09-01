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Сегодня, 18:10

ЦСКА включил Федотова в состав на матч с «Ак Барсом», вратарь сыграет с первых минут

Иван Федотов и его одноклубники по ЦСКА.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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ЦСКА опубликовал состав на матч за Кубок открытия с «Ак Барсом» — первую игру нового сезона КХЛ. С первых минут в воротах армейцев сыграет Иван Федотов.
26-летний вратарь дисквалифицирован ИИХФ до 1 января 2024 года. Прошлым летом он подписал контракт с «Филадельфией», но пропустил сезон из-за службы в ВС РФ.

Этим летом после возращения из армии Федотов подписал контракт с ЦСКА, за что клуб получил от ИИХФ годичный запрет на международные трансферы, а сам хоккеист — дисквалификацию на 4 месяца.

Иван Федотов. Вратарь Федотов сегодня сыграет за ЦСКА в матче открытия сезона КХЛ! Онлайн-трансляция
Иван Федотов
КХЛ
ХК ЦСКА (Москва)
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