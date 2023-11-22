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Сегодня, 03:54

Карпухин: «Надо найти позитив в поражении от «Авангарда», сделать работу над ошибками и идти дальше с хорошим настроением»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Трактора» Илья Карпухин прокомментировал поражение от «Авангарда» (1:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Матч получился «от ножа». Хороший соперник, и у него, и у нас интересный хоккей. С голами сильно не блистали, но это вратари молодчики, подтащили. Конечно, никому не нравится проигрывать, однако нельзя сбиваться на негативные эмоции. Надо найти позитив, сделать работу над ошибками и идти дальше с хорошим настроением», — цитирует «РБ Спорт» Карпухина.

«Авангард» одержал десятую победу подряд. С 47 очками команда занимает второе место в Восточной конференции КХЛ после 33 матчей. «Трактор» (40) идет пятым после 33 игр.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/zashhitnik-traktora-karpuhin-priyatno-kogda-vy-zy-vayut-v-sbornuyu-e-to-chest-dlya-menya/
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