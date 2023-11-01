КХЛ назвала лучших игроков октября

Комиссия по определению лучших хоккеистов Фонбет Чемпионата КХЛ выбрала лучших игроков октября, сообщается на сайте лиги.

Лучшим вратарем октября признан Филипп Долганов («Нефтехимик»). Он одержал 7 побед в 13 матчах, отразив 93,5 процента бросков по своим воротам.

Лучшим защитником стал Александр Никишин (СКА). На его счету 11 (3+8) очков в 12 матчах октября.

Лучшим нападающим во второй раз в сезоне признали Николая Голдобина («Спартак»). 28-летний форвард забросил 11 шайб и сделал 11 голевых передач в 12 матчах месяца.

Лучшим новичком октября выбрали Тимура Муханова («Северсталь»). В его активе 5 (3+2) очков в 12 матчах.