«Трактор» и «Адмирал» в среду, 1 ноября, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ-2023/24. Встреча пройдет в ледовой арене «Трактор» им. В. Белоусова в Челябинске. Начало — 170:0 по московскому времени.

Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью официального сайта КХЛ, а также с помощью онлайн-сервисов «Кинопоиск» и Okko Sport. Ключевые события игры «Трактор» — «Адмирал» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

«Трактор» набрал 28 очков и занимает 5-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В активе «Адмирала» 15 баллов, команда находится на 12-м месте Восточной конференции.

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