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КХЛ

Сегодня, 12:45

Кареев, Мерфи, О'Делл и Перевалов стали лучшими игроками пятой игровой недели КХЛ

Виктория Кравченко

КХЛ определила лучших хоккеистов пятой игровой недели регулярного чемпионата сезона-2022/23.

Лучшим голкипером в третий раз в карьере признан игрок «Салавата Юлаева» Андрей Кареев, он одержал две победы в двух матчах недели.

Лучшим защитником в третий раз в карьере признан игрок «Сибири» Тревор Мерфи, набравший 4 (2+2) очка в трех матчах недели. Защитник не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+1».

Лучшим нападающим впервые в карьере стал игрок «Динамо» Эрик О'Делл, набравший 6 (4+2) очков в трех матчах недели. Он не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+5».

Лучшим новичком впервые в карьере признан нападающий «Куньлуня» Александр Перевалов, который набрал 2 (2+0) очка в трех матчах недели.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/10/03/503185.html
Андрей Кареев
Эрик О`Делл
КХЛ
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