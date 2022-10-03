Кареев, Мерфи, О'Делл и Перевалов стали лучшими игроками пятой игровой недели КХЛ

КХЛ определила лучших хоккеистов пятой игровой недели регулярного чемпионата сезона-2022/23.

Лучшим голкипером в третий раз в карьере признан игрок «Салавата Юлаева» Андрей Кареев, он одержал две победы в двух матчах недели.

Лучшим защитником в третий раз в карьере признан игрок «Сибири» Тревор Мерфи, набравший 4 (2+2) очка в трех матчах недели. Защитник не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+1».

Лучшим нападающим впервые в карьере стал игрок «Динамо» Эрик О'Делл, набравший 6 (4+2) очков в трех матчах недели. Он не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+5».

Лучшим новичком впервые в карьере признан нападающий «Куньлуня» Александр Перевалов, который набрал 2 (2+0) очка в трех матчах недели.