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Сегодня, 11:25

КХЛ проведет перекрестный плей-офф со второго раунда

Виктория Кравченко
Артем Сергеев (слева) и Павел Карнаухов.
Фото Павел Волков., Известия
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Континентальная хоккейная лига на официальном сайте объявила календарь регулярного чемпионата. Плей-офф турнира состоится с 29 февраля по 29 апреля 2024 года.

Первый раунд пройдет в рамках конференций, а со второго произойдет деление команд на две группы.

В первой группе сыграют лучшая из оставшихся команд «Запада» с четвертой командой «Востока». Другую пару составят вторая из оставшихся по посеву команда «Востока» и третья команда «Запада». На стадии полуфиналов победители этих пар сыграют между собой.

Пары второй группы: первая команда «Востока» против четвертой команды «Запада», вторая команда «Запада» против третьей команды «Востока». Победители этих пар также сыграют между собой в следующем раунде. На стадии полуфиналов перепосев команд производиться не будет.

Полностью календарь регулярного чемпионата доступен на сайте КХЛ

КХЛ
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