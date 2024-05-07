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Сегодня, 15:40

Кожевников назвал чемпионат мира по хоккею без россиян первенством двора

Константин Белов
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, будет ли следить за чемпионатом мира по хоккею 2024 года.

«Не буду следить за турниром. Чемпионат мира без России — это ни о чем. Первенство двора смотреть не хочется. Без наших хоккеистов на турнире совершенно другой уровень участников», — сказал Кожевников «СЭ».

Чемпионат мира пройдет в Праге и Остраве с 10 по 26 мая 2024 года. Сборные России и Белоруссии отстранены от участия в турнире в связи с решением Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ).

Хоккей
Чемпионат мира по хоккею
Сборная России по хоккею
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