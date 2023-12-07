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Сегодня, 21:54

Московское «Динамо» по буллитам обыграло «Северсталь»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Московское «Динамо» в гостях одержало победу над «Северсталью» — 2:1 Б.

Победный буллит забросил Никита Гусев.

В основное время за бело-голубых отличился Бреннан Менелл. Шайба хозяев на счету Руслана Абросимова.

«Динамо» (56 очков) после 40 матчей занимает второе место в Западной конференции КХЛ. «Северсталь» (41) идет седьмой на «Западе» после 39 игр.

В следующем матче «Динамо» дома примет ЦСКА, а «Северсталь» на выезде сыграет с «Локомотивом». Обе игры пройдут 19 декабря.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Северсталь» (Череповец) — «Динамо» (Москва) — 1:2 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Менелл — 5 (Гусев), 35:53 — 0:1. Абросимов — 9 (Давыдов), 47:29 — 1:1.
Победный буллит: Гусев.

Вратари: Шугаев — Моторыгин.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 27 (3+12+11+1) — 25 (12+10+3+0).

Судьи: Ромасько, Фатеев.

7 декабря. Череповец. МАУ «Ледовый дворец». 3728 зрителей.

Источник: Таблица КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Северсталь
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