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Сегодня, 10:50

КХЛ: расписание и трансляции матчей 3 сентября

«Локомотив» сыграет с «Торпедо» в регулярном чемпионате КХЛ 3 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Сергей Плотников, игрок ХК ЦСКА.
Фото КХЛ
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В воскресенье, 3 сентября пройдет два матча регулярного чемпионата КХЛ.

Игры КХЛ в России можно смотреть разными способами. Матчи транслируют каналы КХЛ ТВ и КХЛ Prime, сайт video.khl.ru, телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также некоторые трансляции доступны на онлайн-платформах «Кинопоиск», Иви и Okko.

В Казахстане трансляции осуществляет телеканал «Qazsport». В Белоруссии — государственный канал «Беларусь 5». Следить за играми КХЛ за пределами России можно на сайтах букмекерских контор по регистрации.

Расписание трансляций матчей КХЛ 3 сентября:

«Локомотив» — «Торпедо» — время начала матча — 17.00 мск
Онлайн-трансляция: КХЛ Prime, сайт КХЛ

ЦСКА — «Адмирал» — время начала матча — 17.00 мск
Онлайн-трансляция: КХЛ Prime, сайт КХЛ

Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференициями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
0
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Западная конференция И В П О
1 Северсталь 1 1 0 2
2 Куньлунь 1 1 0 2
3 СКА 1 1 0 2
4 Динамо Мн 1 1 0 2
5 Локомотив 0 0 0 0
6 Торпедо 0 0 0 0
7 Спартак 1 0 1 0
8 Динамо 1 0 1 0
9 Витязь 1 0 1 0
10 Сочи 1 0 1 0
11 ЦСКА 1 0 1 0
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 1 1 0 2
2 Амур 1 1 0 2
3 Сал. Юлаев 1 1 0 2
4 Трактор 1 1 0 2
5 Авангард 1 1 0 2
6 Автомобилист 1 1 0 2
7 Нефтехимик 1 0 1 1
8 Металлург Мг 1 0 1 1
9 Адмирал 0 0 0 0
10 Барыс 1 0 1 0
11 Лада 1 0 1 0
12 Сибирь 1 0 1 0
Результаты / календарь
1.09
2.09
3.09
4.09
5.09
6.09
7.09
8.09
3.09 17:00
ЦСКА – Адмирал
 - : -
3.09 17:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
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