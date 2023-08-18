Конюшков: «Кубок Гагарина — это цель всех команд»

Защитник «Торпедо» Богдан Конюшков считает, что в новом сезоне на его команду соперники будут настраиваться максимально.

— Думаю, уже и в прошлом сезоне, когда закончилась первая часть чемпионата, все понимали, что тот хоккей, который «Торпедо» показывает, он не просто радует зрителей, но и дает свои результаты, — цитируют «Известия» Конюшкова. — И уже начали нас всерьез воспринимать, чего в начале сезона не было. А уж сейчас тем более настрой на «Торпедо» максимальный. Поэтому да, мы готовы ментально и психологически к такому. И об этом тоже идет разговор в команде. Конечно, тренерский штаб нас к этому готовит, то есть мы не боимся этих трудностей.

— Что будете считать для себя успехом в ближайшем сезоне в плане результатов «Торпедо» и своей личной статистики?

— Личная статистика — это второстепенный вопрос. Команда у нас задрала высокую планку и в плане менталитета, и в плане результата. Хочется быть как минимум не ниже, чем в прошлом сезоне. А лучше еще выше. Кубок Гагарина — это цель всех команд. Иначе зачем мы вообще играем в хоккей? А по личной статистике понятно: каждый матч хочется забивать, отдавать передачи и приносить пользу команде.