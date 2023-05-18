Кошечкин эмоционально отреагировал на приз «За верность хоккею»

Бывший вратарь «Металлурга» Василий Кошечкин эмоционально отреагировал на приз «За верность хоккею» имени Сергея Гимаева, полученный на церемонии закрытия сезона КХЛ.

«Для меня очень ценно получить этот приз имени Сергея Наильевича Гимаева из рук его сына, — цитирует пресс-служба КХЛ Кошечкина. — В этом году я объявил о завершении карьеры игрока. Хотелось бы поблагодарить супругу за то, что она всегда рядом, поддерживает. Спасибо родителям за то, что привели в хоккей, переживали и заработали немало седых волос, низкий им поклон. Спасибо ребятам, с которыми я играл, всем тренерам, это было прекрасное время! Хочется поблагодарить болельщиков, я всегда чувствовал вашу поддержку».

Кошечкин выступал в составе «Магнитки» с 2013 по 2023 год, а также в сезоне-2009/10. Он является олимпийским чемпионом, чемпионом мира и двукратным обладателем Кубка Гагарина. 40-летний Кошечкин 27 марта объявил о завершении своей карьеры.