Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 19:20

Кошечкин считает, что Набоков должен стоять выше всех вратарей на драфте НХЛ

Telegram Дзен

Олимпийский чемпион Василий Кошечкин отметил уверенную игру голкипера «Металурга» Ильи Набокова в прошедшем сезоне КХЛ .

«Илья ворвался в чемпионат, выбив дверь. У него все только начинается. Теперь планка будет стоять еще выше, мы в него верим. У нас появился еще один классный вратарь. Он должен стоять выше всех среди вратарей на драфте НХЛ.

Визитная карточка Набокова — скорость. Он очень быстрый, хорошо читает игру. Очень сильно прибавил в психологическом плане. Илья почувствовал уверенность и поддержку со стороны тренерского штаба, это помогло ему блестяще сыграть в плей-офф", — сказал Кошечкин Metaratings.ru

Набоков был удостоен премии имени Алексея Черепанова как лучший новичок сезона-2023/24. За сезон вратарь провёл 66 матчей, одержал 39 побед и отразил 93,4% бросков, семь раз отыграв «на ноль». В дебютном сезоне в КХЛ 21-летний голкипер был также назван самым ценным игроком плей-офф.

Источник: Metaratings.ru
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
Илья Набоков
1
Обсудить
Читайте также
Валиева впервые заявлена на ледовое шоу после дисквалификации за допинг
МВД Франции за минувшую неделю предотвратило 23 попытки помешать эстафете олимпийского огня
Блинкен назвал критическим для Киева нынешний этап спецоперации
В Maxima Park разыграли Кубок Победы по конкуру
В центре Москвы обнаружили тело мужчины со следами жестокого избиения
Умер журналист Максим Кононенко
Популярное видео
Дания — Норвегия: чемпионат мира, видеообзор матча
Казахстан — Латвия: чемпионат мира, видеообзор матча
«Оффершит «Металлурга» — нехорошая история»
Есмантович: ЦСКА, будущее КХЛ, отношения с ИИХФ
«Колорадо» — «Даллас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Швейцария — Чехия: чемпионат мира, видеообзор матча
Германия — Швеция: чемпионат мира, видеообзор матча
США — Словакия: чемпионат мира, видеообзор матча
Норвегия — Финляндия: чемпионат мира, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Даллас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Торонто»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Ковальчук рассказал, планирует ли продолжать карьеру