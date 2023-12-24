Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 16:50

Илья Ковальчук о первом матче за «Спартак» после возвращения: «Давно не играл. Думал, будет хуже»

Илья Ковальчук (справа) и Павел Порядин.
Фото ХК «Спартак»
Telegram Дзен

Нападающий «Спартака» Илья Ковальчук, забросивший шайбу в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (5:2), поделился эмоциями от первой игры за красно-белых.

40-летний форвард забросил свою первую шайбу за «Спартак» в КХЛ в концовке матча, отличившись в пустые ворота.

— Громко заявили о своем возвращении, забросив шайбу, но одну вы и привезли. Перерыв в хоккейной карьере дал о себе знать или волнение? Ведь вы — главная тема для обсуждения сегодня.

— Все мы не роботы и совершаем ошибки. Главное, что и тренеры, и руководство, и команда поддержали сегодня, поэтому им огромное спасибо. Давно не играл, но думал будет хуже. Теперь только вперед! — сказал Ковальчук.

(Анна Бирюкова)

Илья Ковальчук
Хоккей
КХЛ
ХК Куньлунь Ред Стар
ХК Спартак (Москва)
2
0
Читайте также
Бивол победил британца Артура и защитил титул чемпиона WBA
Журналисты признали Кордобу лучшим игроком первой части сезона РПЛ
Путин извинился перед россиянами за резкий рост цен на куриные яйца
Ивлеева извинилась за вечеринку и пообещала передать деньги на благотворительность
США расширили часть континентального шельфа в Арктике в стратегических целях
Украинский генерал заявил, что добровольцы для ВСУ закончились
Популярное видео
Ротенберг выиграл Кубок Первого канала, возвращение КХЛ
Ковальчук и Мальцев в «Спартаке», «СКА Арена», обменяют ли Жафярова
Владимир Быстров: «СКА Арена», Аршавин, КХЛ
Никита Гусев: шлем на конкурс капитанов и шутки про пиво
«Авангард»: будущее Буше и Спунера, трансферы и летние ошибки
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Нападающий «Салавата Юлаева» Дроздов рассказал, благодаря чему «Спартак» хорошо выступает в этом сезоне

«Авангард» — «Металлург»: видеообзор матча КХЛ