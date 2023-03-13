0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 14:43

Кожевников не считает, что московское «Динамо» провалило серию c «Торпедо»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников рассказал, почему московское «Динамо» уступило «Торпедо» в первом раунде Кубка Гагарина с общим счетом в серии 2-4.

«Динамо» не провалило серию. Провалом бы был проигрыш в три шайбы. Они сражались как могли. «Торпедо» же нравится хоккей Ларионова, они добиваются результата. У них более молодые ребята, которые восстанавливаются быстрее. Они и вырывали победы за счет своей энергетики. Это сыграло ключевую роль. Значит, «Торпедо» больше хотело, чем «Динамо», — приводит слова Кожевникова Legalbet.

Следующим соперником нижегородского «Торпедо» в плей-офф КХЛ Западной конференции станет СКА из Санкт-Петербурга.

Источник: https://legalbet.ru/news/kozhevnikov-dinamo-ne-provalilo-seriyu-prosto-torpedo/
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Кубок Гагарина
1
0
Читайте также
Виталий Дьяков: «Сейчас в России курьеры зарабатывают больше, чем футболисты второй лиги»
Безумный матч поставил «Салават Юлаев» на край пропасти. Концерт, а не хоккей!
Немецкий политик назвал слова Кулебы оскорблением в адрес ФРГ
Американский стратегический бомбардировщик заметили вблизи Санкт-Петербурга
В Подольске задержали подозреваемого в убийстве мужчины в баре
Главу ЕК раскритиковали за слова о военных способностях РФ
Популярное видео
Квартальнов и «Спартак», арена «Сибири», «Ак Барс» выиграл «Восток»
Слова Крылова, скандал с гимном в Сибири, провал «Барыса»
«Адмирал» — гроза авторитетов. Что будет дальше с клубом?
Григорий Дронов: кризис «Магнитки», конкуренция на «Востоке»
Провал «Спартака», почему не играет Гусев, странные матчи в КХЛ
Кто сотворил сказку «Торпедо», останется ли Ларионов, раскупят ли звезд команды: лайв
Ларионов победил СКА, «Ак Барс» выиграет Восток?
Мичков о сезоне в «Сочи»: интервью после победы над «Спартаком»
Николай Голдобин: почему его сажают в запас, поедет ли в НХЛ
Егор Яковлев: что творится в «Магнитке», боялись ли Квартальнова
Илья Ежов: что он сказал скамейке «Ак Барса» и Радулову
Скандал с Проворовым, безумный сезон «Бостона», танкинг за Бедарда
Радулов vs Шевченко: яркий разговор со звездой «Ак Барса»
Кто же победит на «Востоке», огненное «Зеленое дерби»
Шипачев: Знарок и проблемы «Ак Барса», отношения с Радуловым и Билялетдинов
Кулемин: конец карьеры, заражение и травма, лимит на легионеров в КХЛ
Шакир Мухамадуллин: НХЛ, ошибки и физика, Америка
Трансферы «Салавата», уйдет ли Кадейкин, будущее Козлова
Отставка Светлова, рекорд по поражениям: интервью генменеджера «Сочи»
Что творится в «Магнитке» / Никитин и шоу-бизнес / битва за плей-офф
Никитин: хоккей и шоу-бизнес, сын Кошечкина, Варнаков
Шумаков, Ткачев, Бывальцев: интервью гендиректора «Трактора»
«Ак Барс» побеждает с Биллом, голы Мичкова, кошмарная серия «Сочи»
Будущее Жамнова в сборной, Билялетдинов в «Ак Барсе»
Матч звезд, итоги КХЛ к перерыву, анонс Кубка Первого канала
«Ак Барс» уволил Знарка / безумный лимит в КХЛ / проблемы «Трактора»
Материалы сюжета: Кубок Гагарина-2023, первый раунд: четвертьфиналы конференций КХЛ
Есть ли у «Торпедо» шансы на Кубок Гагарина? Хоккейный live — в 16.30
«Динамо» раздирают внутренние интриги. Так не должен работать хоккейный клуб
Фастовский: «Плей-офф дает возможность с кем-то продолжать работать, а кому-то говорить «до свидания»
Генеральный директор «Сибири» Фастовский: «Результат сезона меня не устраивает»
Нападающий «Сибири» Пьянов назвал причины вылета из плей-офф КХЛ
Гендиректор «Торпедо» Харламов: «Не имеет значения, с кем дальше играть в плей-офф»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Есть ли у «Торпедо» шансы на Кубок Гагарина? Хоккейный live — в 16.30

Зюзин может получить должность в «Салавате Юлаеве»