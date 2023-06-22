Кожевников — о непопадание россиян в Зал славы НХЛ: «Никакая это не политика, а просто случайность»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников отреагировал на непопадание российских хоккеистов в Зал славы НХЛ.

«Почему наших хоккеистов не ввели в Зал славы? Черт его знает. Это первый раз чтоль происходит? Политика? Никакая это не политика, а просто случайность. У них в совете много народу и далеко не дураки. Я не знаю, по каким критериям они выбирают. Видимо, дело вкуса. Кому-то синий цвет нравится, другому — оранжевый. Так и с хоккеистами. Посмотрим, что будет в следующем году», — цитирует Кожевникова Legalbet.

В этом году в список номинантов на включение в Зал славы НХЛ были включены четыре российских игрока — Сергей Гончар, Александр Мальцев, Борис Михайлов и Александр Могильный.