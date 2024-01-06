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Сегодня, 02:43

Козлов — о победе над «Сибирью»: «Мы сделали 51 бросок. При таком количестве хотелось бы больше голов»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итоги матча ФОНБЕТ регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (3:2 ОТ).

«Хороший матч получился, обе команды показали хорошие скорости. «Сибирь» хорошо оборонялась, создавала нам трудности в зоне атаки, опасно контратаковала. Что касается нашей игры, то мы сделали 51 бросок. Конечно, при таком количестве бросков хотелось бы, чтобы голов было больше. Нужно отметить игру Красоткина, который провел хороший матч. Не давал нам реализовать моменты, которые мы создавали. То, что отыгрались и выиграли в овертайме — это хороший момент, который придает нам позитивные эмоции.

Важный матч для Шарова, это не секрет. Александр провел в Новосибирске много лет, стал здесь хоккеистом с большей буквы. Он был в Новосибирске героем города и «Сибири». Его здесь любят болельщики. Конечно, он переживал», — приводит слова Козлова официальный сайт КХЛ.

«Салават» занимает второе место в Восточной конференции, имея в активе 61 очко. «Сибирь» с 51 очком — на восьмой строчке.

Виктор Козлов
КХЛ
ХК Салават Юлаев
ХК Сибирь
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