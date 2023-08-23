Кубок губернатора Челябинской области: расписание и результаты матчей турнира клубов КХЛ

Сегодня, 15:00
Традиционный предсезонный турнир проходит с 2011 года. В соревновании примут участие четыре клуба КХЛ — представители Восточной конференции. Команды сыграют по круговой системе — каждый с каждым. Итоговые места будут распределены по количеству набранных очков.
В предсезонном турнире примут участие четыре клуба КХЛ: «Ак Барс», «Лада», «Металлург» и «Трактор». Матчи пройдут с 23 по 26 августа.
23 августа, среда
13:00. «Ак Барс» — «Лада»
17:00. «Трактор» — «Металлург»
24 августа, четверг
13:00. «Лада» — «Металлург»
17:00. «Трактор» — «Ак Барс»
26 августа, суббота
11:00. «Металлург» — «Ак Барс»
15:00. «Трактор» — «Лада»
Следить за матчами в прямом эфире можно на сайтах буккмекерских контор, некоторые игры покажут на телеканалах КХЛ-ТВ и КХЛ Prime. Также за основными событиями игр можно следить на сайте «СЭ».
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|1.09
|19:00
|
ЦСКА – Ак Барс
|- : -