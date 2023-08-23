Кубок губернатора Челябинской области: расписание и результаты матчей турнира клубов КХЛ

С 23 по 26 августа пройдет Кубок губернатора Челябинской области с участием клубов КХЛ.

Традиционный предсезонный турнир проходит с 2011 года. В соревновании примут участие четыре клуба КХЛ — представители Восточной конференции. Команды сыграют по круговой системе — каждый с каждым. Итоговые места будут распределены по количеству набранных очков.

Дата и участники

В предсезонном турнире примут участие четыре клуба КХЛ: «Ак Барс», «Лада», «Металлург» и «Трактор». Матчи пройдут с 23 по 26 августа.

Расписание и результаты матчей

23 августа, среда

13:00. «Ак Барс» — «Лада»

17:00. «Трактор» — «Металлург»

24 августа, четверг

13:00. «Лада» — «Металлург»

17:00. «Трактор» — «Ак Барс»

26 августа, суббота

11:00. «Металлург» — «Ак Барс»

15:00. «Трактор» — «Лада»

Следить за матчами в прямом эфире можно на сайтах буккмекерских контор, некоторые игры покажут на телеканалах КХЛ-ТВ и КХЛ Prime. Также за основными событиями игр можно следить на сайте «СЭ».

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