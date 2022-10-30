Кудашов: «Мы сейчас вообще не тренируемся. Выходим только на игры»

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал победу команды в матче регулярного чемпионата против «Торпедо» (4:2).

«Отличная игра с обилием моментов, с интересными ходами, с комбинациями, при поддержке болельщиков и с хорошей атмосферой. Поэтому и довольны победой», — приводит пресс-служба официального сайта клуба слова Кудашова.

Также он рассказал о том, как на данный момент проходит подготовка команды к играм.

«Мы сейчас вообще не тренируемся. Выходим только на игры. Не всегда проводим даже раскатки — зависит от времени начала матча», — добавил специалист.

Бело-голубые поднялись на 2-ю строчку в турнирной таблице Запада (34 очка), «Торпедо» занимает 5-е место (29 очков).