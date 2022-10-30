Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 16:38

Кудашов: «Мы сейчас вообще не тренируемся. Выходим только на игры»

Алина Савинова
Telegram Новости

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал победу команды в матче регулярного чемпионата против «Торпедо» (4:2).

«Отличная игра с обилием моментов, с интересными ходами, с комбинациями, при поддержке болельщиков и с хорошей атмосферой. Поэтому и довольны победой», — приводит пресс-служба официального сайта клуба слова Кудашова.

Также он рассказал о том, как на данный момент проходит подготовка команды к играм.

«Мы сейчас вообще не тренируемся. Выходим только на игры. Не всегда проводим даже раскатки — зависит от времени начала матча», — добавил специалист.

Бело-голубые поднялись на 2-ю строчку в турнирной таблице Запада (34 очка), «Торпедо» занимает 5-е место (29 очков).

Источник: https://dynamo.ru/news/229764-aleksey_kudashov____myi__voobsche_ne__treniruemsya__
Алексей Кудашов
ХК Динамо (Москва)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
0
Читайте также
Психоз Гогниева: сорвался на комментатора, заменил Глушакова с матом и удалился в перерыве
Русский нападающий поник в канадском клубе. Стоит ли возвращаться домой?
Обломки морских беспилотников в Севастополе подняты на поверхность
Российские войска нанесли удар по центру подготовки спецопераций ВСУ под Николаевом
Украина хочет через США добиться поставок военной помощи от Израиля
Как работает один из главных калибров ракетных войск 152-мм гаубица «Мста-С»: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Радулов пропустит матч «Ак Барса» против «Нефтехимика»

«Трактор» с минимальным счетом победил «Амур»