Квартальнов может возглавить «Авангард» после отставки Рябыкина

В понедельник, 10 октября, Дмитрий Рябыкин официально покинул пост главного тренера «Авангарда». Исполняющим обязанности назначен Михаил Кравец, входивший в штаб Рябыкина.

Как стало известно «СЭ», следующим главным тренером клуба может стать Дмитрий Квартальнов, который весной покинул «Ак Барс» после трех лет работы в Казани.

«Аванград» набрал 13 очков в 16 матчах и занимает 8-е место в турнирной таблице «Востока». Рябыкин возглавил омский клуб в мае 2022 года. 46-летний специалист работал в тренерском штабе «ястребов» с 2016 года.