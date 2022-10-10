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Сегодня, 15:14

Квартальнов может возглавить «Авангард» после отставки Рябыкина

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Дмитрий Квартальнов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В понедельник, 10 октября, Дмитрий Рябыкин официально покинул пост главного тренера «Авангарда». Исполняющим обязанности назначен Михаил Кравец, входивший в штаб Рябыкина.

Как стало известно «СЭ», следующим главным тренером клуба может стать Дмитрий Квартальнов, который весной покинул «Ак Барс» после трех лет работы в Казани.

«Аванград» набрал 13 очков в 16 матчах и занимает 8-е место в турнирной таблице «Востока». Рябыкин возглавил омский клуб в мае 2022 года. 46-летний специалист работал в тренерском штабе «ястребов» с 2016 года.

Дмитрий Квартальнов
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
Дмитрий Рябыкин
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«Авангард» объявил об увольнении Рябыкина, Кравец назначен исполняющим обязанности