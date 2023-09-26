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Сегодня, 22:54

Квартальнов о победе над «Ак Барсом»: «Понравилась наша целостность и игра в меньшинстве»

Руслан Минаев
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Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу над «Ак Барсом» (3:2) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Играли с хорошим соперником, ошибки были. Но понравилась наша целостность. Два раза оставались втроем против пятерых, да еще и против такой команды. Они умеют играть и забивать, может, такой день у них просто был сегодня, нам повезло. Мы довольны игрой в меньшинстве.

Почему мы так плохо начинаем и пропускаем голы. Я, наверное, скоро превращусь в попугая: все время говорю игрокам одно и то же. Мы очень много говорим, уделяем этому внимание. Но тут такая вещь — череда поражений, невроз у ребят, все в разном эмоциональном состоянии", — цитирует тренера пресс-служба КХЛ.

«Динамо» набрало 9 очков и поднялось на 9-е место «Запада». У «Ак Барса» — 14 очков и 3-е место «Востока».

В следующем матче «Динамо» дома сыграет с «Ладой» 30 сентября. «Ак Барс» отправится в гости к «Торпедо» 28-го числа.

Дмитрий Квартальнов
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Динамо (Минск)
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