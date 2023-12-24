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Сегодня, 18:48

Дубль Широкова и три передачи Да Косты принесли «Автомобилисту» победу над «Ладой»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Автомобилист» на выезде обыграл «Ладу» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:1.

Дублем за екатеринбуржцев отметился Сергей Широков. Еще по одной шайбе забросили Анатолий Голышев, Ник Эберт и Андрей Обидин. В активе Стефана Да Косты три голевые передачи.

Единственная шайба хозяев на счету Максима Березина.

«Автомобилист» (51 очко) поднялся на шестое место в Восточной конференции КХЛ. «Лада» (53) идет четвертой на «Востоке». Обе команды провели по 44 матча.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Лада» (Тольятти) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 1:5 (0:1, 1:1, 0:3)

Голы: Широков — 6 (бол., Да Коста, Мэйсек), 9:15 — 0:1. Голышев — 7 (Макеев, Зборовский), 27:51 — 0:2. М. Березин — 1 (Шумаков), 37:52 — 1:2. Широков — 7 (бол., Эберт, Да Коста), 41:19 — 1:3. Эберт — 4 (бол., Волк, Да Коста), 55:49 — 1:4. Обидин — 7 (Бывальцев), 59:48 — 1:5.

Вратари: Подъяпольский — Аликин.

Штраф: 10 — 4.

Броски: 17 (4+9+4) — 32 (10+12+10).

Судьи: Бирин, Гофман.

24 декабря. Тольятти. Лада Арена. 5116 зрителей.

Источник: Таблица КХЛ
Сергей Широков
Стефан Да Коста
Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Лада
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