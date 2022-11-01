Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Хоккей

Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 08:53

«Лада» подала официальную заявку на возвращение в КХЛ

Мария Гусева
Андрей Холмов.
Фото Елизавета Уткина/ХК «Лада»
Telegram Новости

«Лада» подала заявку на включение в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ), сообщается на официальном сайте клуба.

«Мы официально подали заявку на включение клуба в КХЛ в следующем сезоне с приложением необходимых документов. Конечно, у лиги могут быть вопросы технического свойства, но мы их будем решать в рабочем порядке», — цитирует пресс-служба клуба генерального директора «Лады» Александра Чеботарева.

Специалист также отметил, что предстоит серьезная работа, но клуб уже сделал первые шаги для возвращения в лигу.

Тольяттинский клуб выступал в КХЛ с 2008 по 2010 год, а затем с 2014 по 2018 год. «Лада» была исключена из КХЛ в 2018 году по решению совета директоров лиги. Клуб занял одно из последних мест в рейтинге команд, учитывавшем в том числе финансовые и инфраструктурные показатели.

«Лада» занимает 6-е место в турнирной таблице Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ), набрав 26 очков в 18 матчах.

Источник: https://hclada.ru/news/lada/lada_podala_zayavku_v_kkhl/
Хоккей
КХЛ
ХК Лада
ВХЛ
1
7
Читайте также
Паоло Ваноли: «Думаю, однажды могу вернуться в «Спартак»
Сборная Боснии по футболу отказалась играть с Россией из-за давления лидеров и исполкома
Катар пригрозил отставить Европу без газа в случае введения потолка на топливо из РФ
На месте повреждения двух Ка-52 под Псковом нашли взрывное устройство
В Чехии заявили, что «сыты по горло» конфликтом на Украине
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Никитин: «Чтобы ребята проснулись, нужно, чтобы что-то случилось»

СКА подписал контракт с Никитой Гусевым