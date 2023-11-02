«Автомобилист» сыграет с «Барысом» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ 2 ноября, в четверг. Матч пройдет в спортивном комплексе «Уралец» в Екатеринбурге. Начало — в 17.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями матча «Автомобилист» — «Барыс» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире покажет КХЛ ТВ и официальный сайт КХЛ.

Жители Казахстана смогут следить за матчем на телеканале «Qazsport». Начнется эфир в 19.50 по местному времени.

Команда из Екатеринбурга набрала 30 очков и занимает четвертое место в конференции «Восток» и дивизионе Харламова. «Барыс» с 21 баллом находится на 11-й строчке в конференции «Восток» и пятой — в дивизионе Чернышева.

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