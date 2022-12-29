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Сегодня, 17:07

Леонид Вайсфельд: «Может быть, у «Автомобилиста» нет мотивации»

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Эксперт Леонид Вайсфельд высказался о неудачной серии «Автомобилиста».

«С чем связаны неудачи «Автомобилиста»? Со стороны складывается впечатление, что у команды нет эмоций, — приводит «РБ Спорт» Вайсфельда. — Это бросилось мне в глаза в ее последнем матче с «Авангардом». Может быть, ребята успокоились, расслабились из-за того, что они находятся на первом месте? Есть команды, которые играют от ножа, потому что им нужно попадать в плей-офф. А у «Автомобилиста», может быть, нет мотивации? Я не знаю...»

Команда Николая Заварухина проиграла пять матчей подряд. В среду, 28 декабря, екатеринбуржцы крупно уступили «Авангарду» (0:5).

«Плохая реализация? Когда в команде есть сильные и техничные игроки, то они стремятся разыграть и завести шайбу в ворота. А на пятак они не всегда лезут, потому что там же бьют. На самом деле, очень сложно сказать, в чем конкретно состоит причина этих поражений. Я могу только предполагать», — сказал Вайсфельд.

«Автомобилист» (61 очко) лидирует в Восточной конференции.

Источник: bookmaker-ratings.ru
КХЛ
ХК Автомобилист
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