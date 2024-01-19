«Локомотив» вырвал победу у «Амура» в овертайме

Сегодня, 21:21
«Локомотив» на своем льду победил «Амур» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2 ОТ.
За ярославскую команду в основное время голы забили Рушан Рафиков и Мартин Гернат. У хабаровского клуба отличились Ян Дрозг и Владислав Барулин. Победную шайбу в овертайме забросил Никита Кирьянов.
«Локомотив» с 74 очками после 52 игр сохраняет лидерство в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Амур» поднялся на 9-ю строчку в таблице «Востока», набрав 51 очко за 52 встречи.
21 января клуб из Ярославля встретится с «Авангардом», а хабаровчане в этот же день сыграют против «Салавата Юлаева».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Локомотив» (Ярославль) — «Амур» (Хабаровск) — 3:2 ОТ (1:1, 0:0, 1:1, 1:0)
Голы: Рафиков — 8, 0:40 — 1:0. Дрозг — 5 (бол., Хохлачев), 8:35 — 1:1. Гернат — 5 (Красковский), 45:41 — 2:1. Барулин — 10 (бол., Мищенко, Коршков), 46:07 — 2:2. Кирьянов — 1 (буллит), 62:35 — 3:2.
Вратари: Исаев — Бобков.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 36 (11+15+7+3) — 23 (6+8+8+1).
Судьи: Бондарь, Наумов.
19 января. Ярославль. Арена-2000.