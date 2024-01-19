Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 21:21

«Локомотив» вырвал победу у «Амура» в овертайме

Алина Савинова
Telegram Дзен

«Локомотив» на своем льду победил «Амур» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2 ОТ.

За ярославскую команду в основное время голы забили Рушан Рафиков и Мартин Гернат. У хабаровского клуба отличились Ян Дрозг и Владислав Барулин. Победную шайбу в овертайме забросил Никита Кирьянов.

«Локомотив» с 74 очками после 52 игр сохраняет лидерство в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Амур» поднялся на 9-ю строчку в таблице «Востока», набрав 51 очко за 52 встречи.

21 января клуб из Ярославля встретится с «Авангардом», а хабаровчане в этот же день сыграют против «Салавата Юлаева».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) — «Амур» (Хабаровск) — 3:2 ОТ (1:1, 0:0, 1:1, 1:0)
Голы: Рафиков — 8, 0:40 — 1:0. Дрозг — 5 (бол., Хохлачев), 8:35 — 1:1. Гернат — 5 (Красковский), 45:41 — 2:1. Барулин — 10 (бол., Мищенко, Коршков), 46:07 — 2:2. Кирьянов — 1 (буллит), 62:35 — 3:2.

Вратари: Исаев — Бобков.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 36 (11+15+7+3) — 23 (6+8+8+1).

Судьи: Бондарь, Наумов.

19 января. Ярославль. Арена-2000.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2023-2024/
Хоккей
КХЛ
ХК Амур
ХК Локомотив (Ярославль)
0
Читайте также
Дэвид Бекхэм увлекся фермерством и получил подарок от жены
Камила Валиева пропустит чемпионат России по прыжкам
Боец ВС РФ рассказал о смене тактики использования кассетных снарядов в ВСУ
Тело заслуженного артиста РФ Шиленкова нашли в ванной отеля в Москве
Пожар на нефтебазе под Брянском разгорелся до 1 тыс. кв. м
Британцы могут лишиться любимого блюда из-за запрета РФ на вылов рыбы
Популярное видео
Письмо ветеранов СКА, кошмар «Торпедо», «Магнитка» — лидер
Бабаев vs Билялетдинов, Прохоркин в «Авангарде»
Ротенберг выиграл Кубок Первого канала, возвращение КХЛ
Ковальчук и Мальцев в «Спартаке», «СКА Арена», обменяют ли Жафярова
Владимир Быстров: «СКА Арена», Аршавин, КХЛ
Никита Гусев: шлем на конкурс капитанов и шутки про пиво
«Авангард»: будущее Буше и Спунера, трансферы и летние ошибки
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Главный тренер ЦСКА Федоров: «Не хотелось бы быть в таблице на том месте, на котором сейчас находимся»

«Авангард» продлил победную серию до семи матчей, обыграв в Москве «Спартак»