ЦСКА потерпел третье поражение подряд, уступив «Локомотиву» в овертайме

«Локомотив» дома обыграл ЦСКА в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:1 ОТ.

Победную шайбу в овертайме забросил Максим Шалунов.

В основное время за ярославцев отличился Рушан Рафиков. Единственную шайбу армейцев забросил Михаил Григоренко.

«Локомотив» (57 очков) после 41 матча занимает третье место в Западной конференции КХЛ. ЦСКА (47) потерпел третье поражение подряд. Армейцы после 42 игр идут шестыми на «Западе».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) — ЦСКА (Москва) — 2:1 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)

Голы: Рафиков — 6 (Каюмов, Шалунов), 33:21 — 1:0. Григоренко — 11 (Уильямс, Окулов), 45:27 — 1:1. Шалунов — 13 (Березкин), 63:16 — 2:1.

Вратари: Исаев — Федотов.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 38 (10+14+13+1) — 29 (16+7+6+0).

Судьи: Гашилов, Сидоренко.

23 декабря. Ярославль. Арена-2000.