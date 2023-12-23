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Сегодня, 19:26

«Торпедо» обыграло СКА в домашнем матче КХЛ

Виктория Кравченко
«Торпедо» обыграло СКА.
Фото ХК СКА
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«Торпедо» в домашнем матче обыграло СКА в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ — 3:1.

У гостей единственный гол забил Василий Глотов. У хозяев шайбы забросили Николай Коваленко, в активе которого также результативная пердача, и Андрей Белевич, оформивший дубль.

«Торпедо» обошло СКА в турнирной таблице Западной конференции, поднявшись на четвертое место. У обеих команд по 55 набранных очков.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Торпедо» (Нижний Новгород) — СКА (Санкт-Петербург) — 3:1 (0:0, 0:1, 3:0)

Голы: Глотов — 10 (Хайруллин, Фальковский), 20:45 — 0:1. Коваленко — 9 (Конюшков), 40:14 — 1:1. Белевич — 4 (Шавин, Сизов), 46:47 — 2:1. Белевич — 5 (Коваленко), 59:03 — 3:1.

Вратари: Гуска — Маттссон (59:13)

Штраф: 2 — 10.

Броски: 24 (7+10+7) — 36 (12+13+11).

Судьи: Белов, Сергеев.

23 декабря. Нижний Новгород. КРК Нагорный.

Источник: Турнирная таблица КХЛ
ФК Торпедо (Москва)
ХК СКА
3
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