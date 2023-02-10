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КХЛ

Сегодня, 21:10

Дубль Шалунова помог «Локомотиву» обыграть московское «Динамо»

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Локомотив» обыграл московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:0.

Голами в составе команды из Ярославля отметились Максим Шалунов, оформивший дубль, и Максим Березкин.

«Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице «Запада» (84 очка). «Динамо» с 79 очками находится на пятой строчке.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) — «Динамо» (Москва) — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Голы: Шалунов — 26 (бол.), 38:25 — 1:0. Березкин — 6 (Каюмов), 52:48 — 2:0. Шалунов — 27 (п.в., Каюмов, Исаев), 59:42 — 3:0.

Вратари: Исаев — К. Л. Волков (58:52 — 59:42).

Штраф: 2 — 6.

Броски: 36 (12+15+9) — 23 (8+7+8).

Судьи: Морозов, Соин.

10 февраля. Ярославль. Арена-2000.

Максим Шалунов
ХК Динамо (Москва)
ХК Локомотив (Ярославль)
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