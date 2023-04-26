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Сегодня, 19:34

«Локомотив» объявил о продлении контрактов с Каюмовым, Черепановым и Алексеевым

Мария Гусева
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«Локомотив» на официальном сайте сообщил о продлении контрактов с защитником Никитой Черепановым, а также с нападающими Денисом Алексеевым и Артуром Каюмовым.

Новые соглашения с Черепановым и Алексеевым рассчитаны до конца сезона-2024/25, контракт с Каюмовым — до 30 апреля 2024 года.

Каюмов в сезоне-2022/23 сыграл за «Локомотив» 65 матчей и набрал 39 (13+26) очков. Алексеев провел 79 матчей, на его счету 38 (9+29) очков. Черепанов в этом сезоне сыграл 73 матча, набрав 8 (1+7) очков.

Источник: https://hclokomotiv.ru/article/8476
Артур Каюмов
Денис Алексеев
Никита Черепанов
Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
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