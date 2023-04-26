Коньков: «Думаю, что ЦСКА все-таки сможет взять свое. Доводить серию до седьмого матча нельзя»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков считает, что ЦСКА одержит победу над «Ак Барсом» в шестом матче финальной серии плей-офф КХЛ.

«Нет фаворита в шестом матче. У «Ак Барса» нет права на ошибку, им нужно делать все для победы. Уверен, что казанцы будут придерживаться своей агрессивной и динамичной игры. Команда создает достаточно моментов, но реализация оставляет желать лучшего. ЦСКА же прекрасно понимает, что доводить серию до седьмого матча ни в коем случае нельзя. После двух поражений подряд психологическое состояние у них будет не самым оптимальным. Сейчас у армейце» будет хороший повод завершить серию в Москве. У ЦСКА есть хорошие исполнители и классная реализация. Их ведущие игроки способны сделать результат. Думаю, что ЦСКА все-таки сможет взять свое», — приводит «РБ Спорт» слова Конькова.

На данный момент счет в серии ЦСКА — «Ак Барс» 3-2 в пользу московской команды. Шестой матч между клубами пройдет 27 апреля в Москве.