«Локомотив» примет СКА в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ 18 ноября, в субботу. Матч пройдет в спортивном комплексе «Арена-2000» в Ярославле. Начало — в 17.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Локомотив» — СКА можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажут на телеканале «КХЛ ТВ» и официальном сайте КХЛ. Также игры регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 транслируют онлайн-сервисы «Кинопоиск» и Okko (необходимо иметь платную подписку).

Жители Ярославля смогут следит за игрой на телеканале «Первый Ярославский». Для жителей Санкт-Петербурга в прямом эфире матч будет доступен на телеканале «78».

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