«Локомотив» дома уступил «Торпедо»

«Локомотив» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ проиграл «Торпедо» (1:3).

Хозяева открыли счет, но затем пропустили три шайбы.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)

Голы: Шалунов — 5 (бол., Сергеев, Каюмов), 13:50 — 1:0. Коваленко — 2 (Марин, Бокун), 34:48 — 1:1. Орлов — 2 (Белевич, Сато), 42:13 — 1:2. Воронин — 2 (Орлов, М.С. Федотов), 55:42 — 1:3.

Вратари: Бочаров (58:48) — Гуска.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 29 (9+2+18) — 27 (7+11+9).

Судьи: Беляев, Морозов.

28 сентября. Ярославль. Арена-2000.