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2 апреля, 21:48

«Локомотив» дома победил «Трактор» в первом матче серии Кубка Гагарина

Игнат Заздравин
Корреспондент
Игроки «Локомотива».
Фото ХК «Локомотив»
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«Локомотив» дома обыграл «Трактор» в первом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 5:2.

Дубль за ярославцев оформил Александр Полунин. Еще по одной шайбе забросили Мартин Гернат, Павел Красковский и Александр Елесин. Красковский также отдал две голевые передачи.

За гостей отличились Чарльз Робинсон и Михаил Котляревский.

Вратарь челябинцев Зак Фукале получил травму во втором периоде. Его заменил Сергей Мыльников.

«Локомотив» одержал победу в первом матче и вышел вперед в серии (1-0). Следующая игра пройдет в Ярославле 4 апреля.

КХЛ. Плей-офф. 1/2 финала. Первый матч

«Локомотив» (Ярославль) — «Трактор» (Челябинск) — 5:2 (2:1, 2:1, 1:0)

Голы: Робинсон — 5 (Телегин), 5:59 — 0:1. Полунин — 3 (мен., Красковский, Елесин), 11:40 — 1:1. Гернат — 3 (бол., Сергеев, Березкин), 19:58 — 2:1. Полунин — 4 (Тесанов, Красковский), 36:17 — 3:1. Котляревский — 3 (мен., Шаров), 37:17 — 3:2. Красковский — 1 (бол., Сергеев, Гернат), 38:29 — 4:2. Елесин — 3 (Алексеев, Иванов), 41:15 — 5:2.

Вратари: Исаев — Фукале (Мыльников, 34:28).

Штраф: 8 — 10.

Броски: 39 (13+16+10) — 25 (9+10+6).

Судьи: Акузовский, Беляев.

2 апреля. Ярославль. Арена-2000.

Счет в серии: 1-0

Источник: Сетка плей-офф Кубка Гагарина
Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Трактор
Кубок Гагарина
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